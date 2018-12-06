Із суду Києва втік чоловік

Фото: поліція (РБК-Україна)

Із Голосіївського суду втік чоловік

Із Голосіївського суду Києва втік чоловік, якого підозрюють у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, чоловік перебував під домашнім арештом. У четвер, 6 грудня, під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою. Однак, чоловікові вдалось втекти із приміщення суду.

"Скориставшись нагодою, він вийшов в коридор і втік", - розказав співрозмовник.

Зазначено, що чоловіка судять за підозрою у вбивстві - стаття 115 Кримінального кодексу України, наразі його розшукує поліція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві втік 19-річний засуджений. Втікачем виявився мешканець Київської області Пушкін Віталій Володимирович, 1999 року народження. Відомо, що він засуджений за вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Як писало РБК-Україна, у червні екс-бійці "Торнадо" в четвер влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери. Згодом проти двох працівників Лук'янівського СІЗО відкрили справу за допомогу колишнім бійцям спецроти "Торнадо".