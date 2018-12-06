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Из суда Киева сбежал подозреваемый

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 23:59
Из суда Киева сбежал подозреваемый
Фото: полиция (РБК-Украина)

Из Голосеевского суда сбежал мужчина

Из Голосеевского суда Киева сбежал мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, мужчина находился под домашним арестом. В четверг, 6 декабря, во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда.

"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал", - рассказал собеседник.

Отмечено, что мужчину судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что из Лукъяновского следственного изолятора в Киеве сбежал 19-летний осужденный. Беглецом оказался житель Киевской области Пушкин Виталий Владимирович, 1999 года рождения. Известно, что он осужден за убийство (ч. 1 ст. 115 УК).

Как писало РБК-Украина, в июне экс-бойцы "Торнадо" в четверг устроили бунт в Лукъяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это они забаррикадировали выход из камеры. Впоследствии против двух работников Лукъяновского СИЗО завели дело за помощь бывшим бойцам спецроты "Торнадо".

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