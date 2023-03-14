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Суд обязал Коболева носить электронный браслет

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 14 марта, Высший антикоррупционный суд обязал бывшего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева носить электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.

Прокуроры подали ходатайство об изменении меры пресечения экспредседателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву и просили изменить меру пресечения на содержание под стражей с правом внесения залога 365 млн гривен.

В результате разбирательства суд решил наложить на Коболева дополнительную обязанность, а именно носить электронный браслет, но залог оставил на уровне 229 млн гривен.

РБК-Украина писала о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву , который в 2018 году во время возглавления должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" получил 10 млн долларов премии.

Высший антикоррупционный суд со своей стороны отказался отправлять Коболева в СИЗО, в результате чего САП решила обжаловать решение судьи.

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не внес 229 млн грн залога, который ему назначил Высший антикоррупционный суд в качестве меры пресечения.

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Нафтогаз УкраиныАндрей КоболевСуд