Коболев не внес назначенный судом залог, - САП

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не внес 229 млн грн залога , который ему назначил Высший антикоррупций суд в качестве меры пресечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Согласно решению суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023, и обязывался сообщить об этом детектива/прокурора", - пишет пресс-служба.

По состоянию на сегодня информация о внесении залога не поступила в орган досудебного расследования.

Отмечается, что несмотря на распространенную некоторыми СМИ информацию, суд не арестовывал счета Коболева в этом уголовном производстве.

"Также, пока со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые бы препятствовали ему использовать имеющиеся у него финансовые активы", - добавляет пресс-служба.