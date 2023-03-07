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Коболев не внес назначенный судом залог, - САП

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Вторник 07 марта 2023 15:18
Коболев не внес назначенный судом залог, - САП Фото: Андрей Коболев, бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не внес 229 млн грн залога, который ему назначил Высший антикоррупций суд в качестве меры пресечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Согласно решению суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023, и обязывался сообщить об этом детектива/прокурора", - пишет пресс-служба.

По состоянию на сегодня информация о внесении залога не поступила в орган досудебного расследования.

Отмечается, что несмотря на распространенную некоторыми СМИ информацию, суд не арестовывал счета Коболева в этом уголовном производстве.

"Также, пока со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые бы препятствовали ему использовать имеющиеся у него финансовые активы", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году, во время возглавления должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 10 млн долларов премии.

Высший антикоррупционный суд со своей стороны отказался отправлять Коболева в СИЗО, в результате чего САП решила обжаловать решение судьи.

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САП Нафтогаз Украины
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