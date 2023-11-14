Суд снова разрешил конфисковать активы Сальдо и его дочери

Высший антикоррупционный суд Украины в рамках санкций разрешил конфисковать активы так называемого "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Решением суда взысканы в доход государства активы принадлежащие Сальдо, а именно денежные средства в размере 74 282,06 гривен, 319,88 долларов США и 1 174,71 евро, хранящиеся на личных счетах подсанкционного лица", - сказано в сообщении суда.
В ВАКС добавляют, что также разрешили конфисковать активы, которыми Сальдо владеет косвенно - через дочь Ирину. Это корпоративные права в ПАО "Херсонбуд" в размере 8,5636% от общего количества акций предприятия.
Напомним, Владимир Сальдо является коллаборантом. Он начал сотрудничать с оккупантами после того, как те взяли под контроль Херсонскую область.
Еще в конце августа этого года активы коллаборанта и его родственников конфисковали и передали государству.
Также недавно суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам тюрьмы. Его обвинили в государственной измене.
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