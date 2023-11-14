UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд знову дозволив конфіскувати активи Сальдо та його доньки

Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд України в рамках санкцій дозволив конфіскувати активи так званого "голови" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать Сальдо, а саме кошти у розмірі 74 282,06 гривень, 319,88 доларів США та 1 174,71 євро, що зберігаються на особистих рахунках підсанкційної особи", - сказано в повідомленні суду.

У ВАКС додають, що також дозволили конфіскувати активи, якими Сальдо володіє опосередковано через доньку Ірину. Це корпоративні права у ПАТ "Херсонбуд" у розмірі 8,5636% від загальної кількості акцій підприємства.

Конфіскація активів Сальдо

Нагадаємо, Володимир Сальдо є колаборантом. Він почав співпрацювати з окупантами після того, як вони взяли під контроль Херсонську область.

Ще наприкінці серпня цього року активи колаборанта та його родичів конфіскували та передали державі.

Також нещодавно суд заочно засудив Сальдо до 15 років ув'язнення. Його звинуватили у державній зраді.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьСудВладимир СальдоВійна Росії проти України