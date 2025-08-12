RU

Общество Образование Деньги Изменения

Суд изменил замглавы КГГА Прокопиву меру пресечения: подробности

Фото: Владимир Прокопив (facebook.com/volodymyr_v_prokopiv)
Автор: Константин Широкун

Суд сегодня, 12 августа, изменил меру пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений", - отметил Прокопив.

По его словам, это решение является позитивным сигналом для страны в принципе, что у нас можно юридическими методами доказать свою правоту и доказать свою невиновность. Он также добавил, что избранная мера пресечения даст возможность ему работать, как депутату.

 

Дело Прокопива

Владимир Прокопив - заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета, депутат Киевсовета VII-IX созывов. Прокопив является председателем фракции "Европейской солидарности" в Киевсовете.

Напомним, 22 апреля его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Его подозревают в организации схемы переправки "уклонистов" через границу.

По документам они выезжали в ЕС на грузовиках предприятия якобы за новыми партиями гумпомощи от международных партнеров. Расследование установило, что псевдоволонтеры бежали за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании.

Таким образом с мая по июнь 2022 года, утверждает следствие, Прокопов переправил за границу более 30 потенциальных призывников. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА на время проверки правоохранителями фактов, которые обнародовали журналисты-расследователи Bihus.Info. Прокопив также написал заявление об увольнении.

КГГАВладимир ПрокопивСуд