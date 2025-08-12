Суд змінив заступнику голови КМДА Прокопіву запобіжний захід: подробиці

Справа Прокопіва

Володимир Прокопів – заступник міського голови, секретар Київської міської ради, депутат Київради VII-IX скликань. Прокопів є головою фракції "Європейської солідарності" у Київраді.

Нагадаємо, 22 квітня його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Його підозрюють в організації схеми переправлення "ухилянтів" через кордон.

За документами вони виїжджали до ЄС на вантажівках підприємства нібито по нові партії гумдопомоги від міжнародних партнерів. Розслідування встановило, що псевдоволонтери тікали за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії.

У такий спосіб з травня по червень 2022 року, стверджує слідство, Прокопів переправив за кордон понад 30 потенційних призовників. Тепер йому загрожує до 7 років вʼязниці.

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА на час перевірки правоохоронцями фактів, які оприлюднили журналісти-розслідувачі Bihus.Info. Прокопів також написав заяву про звільнення.