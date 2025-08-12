ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд изменил замглавы КГГА Прокопиву меру пресечения: подробности

Вторник 12 августа 2025 15:27
UA EN RU
Суд изменил замглавы КГГА Прокопиву меру пресечения: подробности Фото: Владимир Прокопив (facebook.com/volodymyr_v_prokopiv)
Автор: Константин Широкун

Суд сегодня, 12 августа, изменил меру пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений", - отметил Прокопив.

По его словам, это решение является позитивным сигналом для страны в принципе, что у нас можно юридическими методами доказать свою правоту и доказать свою невиновность. Он также добавил, что избранная мера пресечения даст возможность ему работать, как депутату.

Дело Прокопива

Владимир Прокопив - заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета, депутат Киевсовета VII-IX созывов. Прокопив является председателем фракции "Европейской солидарности" в Киевсовете.

Напомним, 22 апреля его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Его подозревают в организации схемы переправки "уклонистов" через границу.

По документам они выезжали в ЕС на грузовиках предприятия якобы за новыми партиями гумпомощи от международных партнеров. Расследование установило, что псевдоволонтеры бежали за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании.

Таким образом с мая по июнь 2022 года, утверждает следствие, Прокопов переправил за границу более 30 потенциальных призывников. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА на время проверки правоохранителями фактов, которые обнародовали журналисты-расследователи Bihus.Info. Прокопив также написал заявление об увольнении.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Владимир Прокопив Суд
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа