Суд изменил замглавы КГГА Прокопиву меру пресечения: подробности

Суд сегодня, 12 августа, изменил меру пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений", - отметил Прокопив. По его словам, это решение является позитивным сигналом для страны в принципе, что у нас можно юридическими методами доказать свою правоту и доказать свою невиновность. Он также добавил, что избранная мера пресечения даст возможность ему работать, как депутату.