Суд змінив заступнику голови КМДА Прокопіву запобіжний захід: подробиці

Суд сьогодні, 12 серпня, змінив запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це – гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів", - зазначив Прокопів. За його словами, це рішення є позитивним сигналом для країни в принципі, що в нас можна юридичними методами довести свою правоту і довести свою невинуватість. Він також додав, що обраний запобіжний захід дасть можливість йому працювати, як депутату.