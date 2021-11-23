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ПриватБанк через газету вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 11:39
ПриватБанк через газету вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів Фото: Ігорю Коломойському вручили позов на 5,5 млрд доларів (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк опублікував повідомлення в газетах, серед яких "Голос України", на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року. У публікаціях йдеться про позов банк до свого колишнього акціонера Ігоря Коломойського на 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як наголошується в повідомленні, публікації зроблені відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або торгових справах. Згідно з кіпрським законодавством, публікація є доказом вручення Ігорю Коломойському позову, ініційованого ПриватБанком на Кіпрі.

"Предметом кіпрського позову є відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів у зв'язку з двома категоріями незаконних фінансових операцій, які мають всі ознаки шахрайства і відмивання грошей, і які були реалізовані під керівництвом Ігоря Коломойського і Геннадій Боголюбова за сприяння інших відповідачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні ПриватБанк через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їх юристу В'ячеславу Карташеву. Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення і відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".

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