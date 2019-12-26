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Суд завтра розгляне апеляцію на арешт "беркутівців"

Новини » Політика     26.12.2019 - 21:05
Суд завтра розгляне апеляцію на арешт "беркутівців"
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Їх можуть звільнити і передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну

Київський апеляційний суд призначив на завтра дату розгляду апеляційних скарг стосовно екс-працівників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Відзначимо, "беркутівців" можуть звільнити передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну.

"Розгляд апеляційних скарг, поданих обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо обвинувачених, призначено на 27 грудня 2019 року о 12:00, зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.

Сторона захисту просить змінити утримання під вартою на більш м'який запобіжний захід.

До цього ЗМІ писали, що Янішевський Зінченко та Аброськін можуть бути звільнені до Нового року в рамках обміну полоненими. Адвокати повинні були подати апеляцію на утримання під вартою.

Нагадаємо, обмін полоненими може відбутися 29 грудня. Проведення такого обміну було погоджено на саміті "нормандської четвірки" в Парижі. Також стало відомо, що українська сторона передасть Євгена Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В'ячеслава Бірюкова, які брали участь у захопленні будівлі поліції в Маріуполі у 2014 році.

Нагадаємо, перед засіданням суду у Генеральній прокуратурі України заперечували, що будуть просити про звільнення екс-"беркутівців", щоб обміняти їх на українських полонених.

Захист екс-"беркутівців" подав апеляцію на арешт "Нічого незаконного не буде": Рябошапка про можливу участь екс-"беркутівців" в обміні
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