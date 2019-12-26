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Суд завтра рассмотрит апелляцию на арест "беркутовцев"

Новости » Политика     26.12.2019 - 21:05
Суд завтра рассмотрит апелляцию на арест "беркутовцев"
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Их могут освободить и передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена

Киевский апелляционный суд назначил на завтра дату рассмотрения апелляционных жалоб в отношении экс-работников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстрелах на Майдане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Отметим, "беркутовцев" могут освободить передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года в 12:00, зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Сторона защиты просит изменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.

До этого СМИ писали, что Янишевский, Зинченко и Аброськин могут быть освобождены до Нового года в рамках обмена пленными. Адвокаты должны были подать апелляцию на содержание под стражей.

Напомним, обмен пленными может состояться 29 декабря. Проведение такого обмена было согласовано на саммите "нормандской четверки" в Париже. Также стало известно, что украинская сторона передаст Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания полиции в Мариуполе в 2014 году.

Напомним, перед заседанием суда в Генеральной прокуратуре Украины отрицали, что будут просить об освобождении экс-"беркутовцев", чтобы обменять их на украинских пленных.

Защита экс-"беркутовцев" подала апелляцию на арест "Ничего незаконного не будет": Рябошапка о возможном участии экс-"беркутовцев" в обмене
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