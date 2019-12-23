У ГПУ заперечують, що екс-беркутівці підуть на обмін полоненими

Фото: Олексій Донський (РБК-Україна)

Завтра відбудеться чергове засідання у справі розстрілів на Майдані

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) заперечують, що проситимуть про звільнення з СІЗО екс-беркутівців на засіданні суду 24 грудня, щоб обміняти їх на українських полонених у так званих "ЛДНР". Про це в коментарі "Громадське" повідомив прокурор у справі розстрілів на Інститутській Олексій Донський.

За його словами, сторона обвинувачення не буде клопотати у суді про звільнення з СІЗО п'ятьох колишніх беркутівців, які є обвинуваченими у справі розстрілів на Майдані.

"Ні я, ні інші прокурори у цій справі не будуть клопотати про зміну запобіжного заходу для обвинувачених, бо для цього немає підстав", - заявив Донський.

Зазначимо, завтра, 24 грудня, у Святошинському суді Києва відбудеться чергове засідання у справі.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ГПУ надіслали розпорядження прокурорам, щоб вони клопоталися про звільнення з-під варти екс-беркутівців, щоб обміняти їх у ОРДЛО на українських полонених.

Раніше повідомлялося, що Святошинський районний суд міста Києва відпустив з-під варти екс-беркутівця Олександра Маринченко, обвинуваченого в розстрілі 48 активістів Евромайдана через те, що прокурором не були надані переконливі докази.

Також РБК-Україна писало, що 29 листопада Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року.

Крім того, 30 вересня в суд передали звинувачення щодо командира київського "Беркута". У січні 2014 року дії командира і його підлеглих призвели до травмування більше десятка осіб.