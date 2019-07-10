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Суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter

Новини » Політика    10.07.2019 - 00:51
Суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Позов проти Трампа подали семеро заблокованих у 2017 році користувачів

Федеральний апеляційний суд США заборонив президенту США Дональду Трампу  блокувати користувачів у Twitter. Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що у такий спосіб було одноголосно підтверджено відповідне рішення суду першої інстанції на користь семи позивачів, заблокованих акаунтом Трампа в 2017 році.

Судді наголосили, що блокування користувачів є порушенням Першої поправки до Конституції США, що гарантує свободу слова. 

"Перша поправка не дозволяє державному посадовцю, який використовує соцмережевий акаунт з офіційною метою, виключати осіб з загалом відкритого діалогу онлайн, через свою незгоду з висловленими ними поглядами", - йдеться в рішенні судді.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив американські медіа у публікації фальшивих даних передвиборчих соцопитувань на користь його опонента Джо Байдена.

РБК-Україна писало, що Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті державної зради".

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