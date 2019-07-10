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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Новости » Политика    10.07.2019 - 00:51
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Иск против Трампа подали семь заблокированных в 2017 году пользователей

Федеральный апелляционный суд США запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что таким образом было единогласно подтверждено соответствующее решение суда первой инстанции в пользу семи истцов, заблокированных аккаунтом Трампа в 2017 году.

Судьи подчеркнули, что блокирование пользователей является нарушением Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

"Первая поправка не позволяет государственному чиновнику, который использует аккаунт в соцсетях с официальной целью, исключать лиц из всего открытого диалога онлайн, из-за своего несогласия с высказанными ими взглядами", - говорится в решении судьи.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил американские медиа в публикации фальшивых данных предвыборных соцопросов в пользу его оппонента Джо Байдена.

РБК-Украина писало, что Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте государственной измены".

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