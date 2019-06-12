Трамп звинувачує американські ЗМІ у фальсифікації соцопитувань

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США впевнений, що знову виграє вибори

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив американські медіа у публікації фальшивих даних передвиборчих соцопитувань на користь його опонента Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського лідера.

За його словами, ЗМІ вже вдавалися до таких дій у 2016 році.

"Медіа "фейкових новин" ніколи не були такими ганебними, ніж сьогодні… Ми можемо протистояти в соціальних медіа. Нова зброя, яку вони обрали, - це фейкові результати соцопитувань, які інколи називають заниженими результатами (вони занижують цифри). Так уже було в 2016 році, але зараз - гірше", - зазначив Трамп.

Президент США заявив, що наразі має найбільшу підтримку виборців та висловив упевненість, що знову виграє вибори.

"Фейкові (корумповані, - ред.) ЗМІ повідомили, що отримали витік даних соцопитувань, які провела моя кампанія… Попри фальшиве й нескінченне полювання на відьом, (це опитування, - ред.) показало найкращі результати, ніж ми будь-коли мали… Ми знову переможемо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав провести розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена через бізнес-зв'язки його сина з Китаєм.

Як писало РБК-Україна раніше, екс-віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.