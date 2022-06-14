Суд заборонив партію Мураєва

Восьмий апеляційний суд Львова у вівторок, 14 червня, заборонив партію "Наші" колишнього нардепа Євгена Мураєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці суду в Facebook .

Згідно з рішенням суду, крім заборони на діяльність, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

"14 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/9/22 про заборону політичної партії "Наші", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про призупинення діяльності ОПЗЖ та низки інших партій. В цей список увійшли: "Опозиційна платформа - за життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти","Блок Володимира Сальдо".

До того ж вчора, 13 червня, цей же суд заборонив партію "Соціалісти" та партію "Справедливості та розвитку".

Крім того, в Україні заборонили діяльність партії "Опоблок". Докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Раніше Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ввела санкції проти телеканалу "НАШ", власником якого є Мураєв. Обмеження діятимуть п'ять років.

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