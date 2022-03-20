В Україні призупинено діяльність ОПЗЖ та низки інших партій: повний список

Президент України Володимир Зеленський заявив про призупинення діяльності ОПЗЖ та низки інших партій. Рішення ухвалила РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення президента.

"Воєнний час дуже добре показує мізерність тих, хто намагається поставити власні амбіції вище, ніж інтереси держави. Хтось ховається в тилу, але робить вигляд, що піклується про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь", - заявив Зеленський.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме:

Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.