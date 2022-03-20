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В Україні призупинено діяльність ОПЗЖ та низки інших партій: повний список

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Київ, Неділя 20 березня 2022 02:45
В Україні призупинено діяльність ОПЗЖ та низки інших партій: повний список Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив про призупинення діяльності ОПЗЖ та низки інших партій. Рішення ухвалила РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення президента.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме:

  • "Опозиційна платформа - за життя";
  • "Партія Шарія";
  • "Наші";
  • "Опозиційний блок";
  • "Ліва опозиція";
  • "Союз лівих сил";
  • "Держава";
  • "Прогресивна соціалістична партія України";
  • "Соціалістична партія України";
  • "Соціаліст";
  • "Блок Володимира Сальдо".

"Воєнний час дуже добре показує мізерність тих, хто намагається поставити власні амбіції вище, ніж інтереси держави. Хтось ховається в тилу, але робить вигляд, що піклується про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь", - заявив Зеленський.

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