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В Україні заборонили діяльність ще однієї проросійської партії

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Львів, Четвер 23 червня 2022 13:13
В Україні заборонили діяльність ще однієї проросійської партії Фото: суд заборонив проросійську партію Наталії Вітренко (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні заборонили діяльність ще однієї проросійської партії зі списку РНБО. Мова йде про "Прогресивну соціалістичну партію" Наталії Вітренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Восьмий апеляційний адміністративний суд у Facebook.

Розгляд справи про заборону партії завершили сьогодні, 23 червня. Колегія суддів повністю задовольнила позов та заборонила діяльність партії.

"Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що це вже 12 проросійська партія, заборонена судом.

Нагадаємо, що раніше суд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України.

Також під заборону потраиила партія "Наші" колишнього нардепа Євгена Мураєва.

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