В Україні заборонили діяльність ще однієї проросійської партії зі списку РНБО. Мова йде про "Прогресивну соціалістичну партію" Наталії Вітренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Восьмий апеляційний адміністративний суд у Facebook .

Розгляд справи про заборону партії завершили сьогодні, 23 червня. Колегія суддів повністю задовольнила позов та заборонила діяльність партії.

"Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що це вже 12 проросійська партія, заборонена судом.