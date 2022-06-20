Партію "ОПЗЖ" заборонили в Україні: що буде з нардепами

Заборона діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" не призведе до повної заборони політичної діяльності її членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську в ефірі телемарафону.

"Заборона політичної партії не означає автоматичну заборону на політичне життя чи політичну діяльність її членів чи навіть керівництва", - сказав він.

Проте Малюська наголосив, що фракції чи партії "ОПЗЖ" як політичної сили у парламенті не буде. Її діяльність була призупинена, а фракція розпущена.

Також він додав, що Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про те, що депутати місцевих рад так само втратять свої повноваження, які їм раніше були делеговані "ОПЗЖ".

Міністр юстиції зазначив, що члени "ОПЗЖ" теоретично зможуть брати участь у інших політсилах, але з практичної точки зору у них можуть виникнути певні складнощі.

Так, керівництво партії практично буде позбавлене технічної можливості вступити до іншої політсили найближчим часом.

Малюська зазначив, що члени "ОПЗЖ" можуть створити нову політичну силу або інша партія може взяти їх до свого складу. Але якщо вони будуть залучені до антиукраїнської діяльності, Мінюст так само звернеться із судовим позовом про заборону і цієї партії.