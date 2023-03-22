Экс-главу Фонда госимущества заподозрили в хищении полмиллиарда гривен

В Украине разоблачили преступную группировку во главе с экс-главой Фонда госимущества, незаконно завладевшую более 500 миллионами гривен средств госпредприятий,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП .

По данным САП, сегодня сообщили о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019-2021 годов завладело более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и одно из крупнейших в мире изготовителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

Отметим, в период с 2019 по 2021 год должность главы Фонда госимущества занимал Дмитрий Сенниченко. Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемым по этому делу является именно Сенниченко.

Кроме экс-главы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:

соорганизатору преступления - приближенному к главе ФГИ лицу;

советнику главы ФГИУ;

двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

двум владельцам ООО - победителю аукциона на "ОПЗ";

двум лицам - соучастникам преступления.

В период с ноября 2019 года по март 2020 года глава Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и использования государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации.

Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, для достижения целей этой преступной организации, Сенниченко обеспечил назначение в органы управления АО "ОПЗ" подконтрольных ему лиц для завладения средствами АО "ОПЗ" путем установления договорных отношений между "ОПЗ" и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженным ценам.

Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234 гривны.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия - АО "ОГХК" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Эти действия нанесли "ОГХК" ущерб на сумму 118 337 425 гривен.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.