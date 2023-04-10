НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Сенниченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, подозреваемого в создании преступной организации и завладении более 500 миллионов гривен средств госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве №12020000000000236 от 11.03.2020 по факту создания преступной организации и завладения средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания", - говорится в сообщении.

Вместе с Сенниченко в розыск объявили: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненка.