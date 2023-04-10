НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Сенниченко
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, подозреваемого в создании преступной организации и завладении более 500 миллионов гривен средств госпредприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве №12020000000000236 от 11.03.2020 по факту создания преступной организации и завладения средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания", - говорится в сообщении.
Вместе с Сенниченко в розыск объявили: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненка.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припорт" крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".
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