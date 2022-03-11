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Український суд заочно заарештував Іллю Киву

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П'ятниця 11 березня 2022 15:20
Український суд заочно заарештував Іллю Киву Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Ілля Кива, підозрюваний в держзраді, був заочно заарештований українським судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Личаківського районного суду Сергія Гирича.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою Киві Іллі Володимировичу", - говориться в повідомленні.

Його підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 436-1 (використання чи поширення символіки комуністичних режимів).

"Клопотання розглянуто за правилами ч .6 ст. 193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, що в Генеральній прокуратурі оголосили про підозру Іллю Киві, його звинувачують в держзраді.

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Ілля Ківа
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