Іллю Ківу оголосять у міжнародний розшук. В ГБР зібрали всі документи

У Державному Бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення в міжнародний розшук Іллю Ківу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Ківи в міжнародний розшук, який найближчим часом буде переданий закордонним колегам.

10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав ківі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Раніше офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Києві підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

За день до вторгнення Росії в Україну Ілля Ківа записав відеопривітання з днем російської армії та озвучив потребу у звільненні України.

Сам Ілля Ківа знаходиться за межами України, а партія ОПЗЖ, до якої він належав, виключила його 3 березня.

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