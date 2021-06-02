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Суд заочно арештував екс-главу ПриватБанку Дубілета

Автор: Дмитро Левицький

Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.

Про це йшлося на трансляції судового засідання.

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд обрати Дубілету запобіжний захід у вигляді заочного арешту, щоб реалізувати постанову про міжнародний розшук екс-глави ПриватБанку.

"Клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного Дубілета задовільнити. Обрати підозрюваному Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання та доставки до місця кримінального провадження. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення", - сказав головуючий суддя.

Ухвалу судді адвокати Дубілета можуть оскаржити протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Нагадаємо, наприкінці березня джерело в САП розповіло РБК-Україна, що Дубілета оголосили у розшук. Колишній глава ПриватБанку фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.

Як писало РБК-Україна, у лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем.

А у березні НАБУ оголосило Дубілету нову підозру. Екс-очільника банку підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

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Новини України Олександр ДубілетПриватБанкарештСуд