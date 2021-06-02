Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета . Сейчас он находится в розыске.

Об этом речь шла на трансляции судебного заседания .

Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы ПриватБанка.

"Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления", - сказал председательствующий судья.

Постановление судьи адвокаты Дубилет могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.