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Суд заморозив процес ліквідації Київського патріархату

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 16:25
Суд заморозив процес ліквідації Київського патріархату
Фото: предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет (РБК-Україна)

Суд заборонив владі чіпати церкву і майно УПЦ КП

Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП). Про це повідомляє прес-служба церкви.

Повідомляється, що суд визнав протиправним наказ Мінкультури про скасування статутів УПЦ КП і заборонив Мін'юсту, Міністерству культури, їх структурним підрозділам, органам державної влади та нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії щодо УПЦ КП і її майна.

"Суд засвідчив протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано чинність статутів УПЦ КП та Київської патріархії... Суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії, що стосуються Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та її майна", - йдеться в повідомленні.

У постанові також вказується, що подання ліквідкомісією Київської патріархії УПЦ КП, яку створила Православна церква, заяви про відмову від позову та про припинення представництва інтересів Київської патріархії адвокатом, уповноваженим Патріархом Філаретом, суд вважає перешкоджанням доступу до правосуддя.

Також суд заборонив цій ліквідкомісії вчиняти будь-які дії з управління Київською патріархією і розпорядження її майном.

Нагадаємо, суд задовольнив заява адвокатів УПЦ КП щодо забезпечення позову, яким церква просила визнати незаконними дії Мінкульту з ліквідації Київського патріархату.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в кінці липня Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

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