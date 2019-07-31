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Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 13:31
Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ Київського патріархату
Фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінкульт зробив заяву про особливості державної реєстрації ряду православних релігійних організацій

Міністерство культури України підтвердило ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Наказом Мінкульту від 30 січня 2019 року № 54 було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія української православної церкви (Православної церкви України)". Також цим наказом на підставі рішень Помісного собору колишньої УПЦ КП від 15 грудня 2018 року були визнані такими, що втратили чинність накази від 12 червня 2017 року № 505 "Про реєстрацію Статуту релігійної організації Київська патріархія української православної церкви" в новій редакції від 8 липня 2016 року "Про нову редакцію Статуту про управління українською православною церквою київського патріархату"

Отже, на підставі рішень Помісного собору УПЦ КП релігійне об'єднання УПЦ КП припинило свою діяльність, а релігійна організація "Київська патріархія української православної церкви", яка була релігійним адміністративним центром і центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, після створення та реєстрації статуту релігійної організації "Київська митрополія української православної церкви" увійшла до складу релігійного об'єднання УПЦ

Незважаючи на те, що релігійне об'єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до УПЦ, всі функції статутних органів колишньої УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів УПЦ (ПЦУ).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що просять суд скасувати наказ Міністерства культури в частині припинення дії реєстрації статуту Української православної церкви Київського патріархату.

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