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Комітет ВР проситиме Кабмін створити інститут уповноваженого з прав нацменшин

Новини » Політика    04.09.2019 - 17:57
Комітет ВР проситиме Кабмін створити інститут уповноваженого з прав нацменшин
Фото: Дмитро Лубинець (uacrisis.org)

Останні пять років питаннями нацменшин опікувався департамент при Мінкульті

Комітет парламенту з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин планує звернутись до Кабінету міністрів з проханням створити інститут уповноваженого з питань прав нацменшин. Про це заявив голова комітету Дмитро Лубінець, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що останні п'ять років питаннями нацменшин опікувався тільки департамент при Міністерстві культури.

"Ми будемо опікуватися захистом прав національних меншин. Колись, навіть, працювало Міністерство з питань національних меншин. А потім був уповноважений при Кабміні. На жаль, в останні 5 років питаннями нацменшин опікувався тільки департамент при Міністерстві культури… Сьогодні я б просив, щоб ми обговорили питання звернення до Кабміну для того, щоб знову з'явився інститут уповноваженого з питань прав нацменшин", - заявив Лубінець.

Нагадаємо, в кінці серпня у Верховній раді України нового скликання визначилися з керівниками парламентських комітетів.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 29 серпня затвердила список парламентських комітетів та їх керівництво. Так, парламентарі схвалили два відповідні проекти постанов.

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