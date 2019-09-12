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Суд заморозил процесс ликвидации Киевского патриархата

Новости » Общество    12.09.2019 - 16:25
Суд заморозил процесс ликвидации Киевского патриархата
Фото: предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (РБК-Украина)

Суд запретил властям трогать церковь и имущество УПЦ КП

Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Сообщается, что суд признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП и запретил Минюсту, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам власти и нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся УПЦ КП и ее имущества.

"Суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии... Суд запретил Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и ее имущества", - говорится в сообщении.

В постановлении также указывается, что подачу ликвидкомиссией Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала Православная церковь Украины, заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствованием доступу к правосудию.

Также суд запретил этой ликвидкомиссии совершать любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.

Напомним, суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Минкульта по ликвидации Киевского патриархата.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в конце июля Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.

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