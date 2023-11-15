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Суд оставил под арестом скандального экс-военкома Одессы

Киев, Среда 15 ноября 2023 19:42
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Суд оставил под арестом скандального экс-военкома Одессы Фото: Евгений Борисов, бывший одесский военком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста бывшему одесскому военкому Евгению Борисову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации суда, апелляционные жалобы на решение оставить Борисова под стражей до 18 декабря подали прокурор и сторона защиты.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Печерского районного суда в Киеве от 20 октября 2023 года оставлено без изменений", - уточняют в суде.

Дело Борисова

Напомним, в июне СМИ выяснили, что во время полномасштабной войны России против Украины родственники Борисова приобретали недвижимость и автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Самой скандальной покупкой стала вилла в Испании за почти 4 миллиона евро.

На фоне этой информации президент Владимир Зеленский поручил уволить его с должности одесского военкома.

В июле НАБУ начало подозревать военкома в незаконном обогащении на 188 млн гривен.

В конце месяца Борисов уже был задержан. Тогда ему избрали меру пресечения в виде ареста.

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