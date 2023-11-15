Суд залишив під арештом скандального екс-військкома Одеси

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту колишньому одеському військовому Євгену Борисову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

За інформацією суду, апеляційні скарги на рішення залишити Борисова під вартою до 18 грудня подали прокурор та сторона захисту.

"За результатами апеляційного розгляду рішення слідчого судді Печерського районного суду у Києві від 20 жовтня 2023 року залишено без змін", - уточнюють у суді.

Справа Борисова

Нагадаємо, у червні ЗМІ з'ясували, що під час повномасштабної війни Росії проти України родичі Борисова купували нерухомість та автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Найскандальнішою покупкою стала вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.

На тлі цієї інформації президент Володимир Зеленський доручив звільнити його з посади одеського військкома.

У липні НАБУ почало підозрювати військкома у незаконному збагаченні на 188 млн гривень.

Наприкінці місяця Борисова вже затримали. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.