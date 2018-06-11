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Онищенко не передав оригінали записів в НАБУ, - Ситник

НовиниПолітика    11.06.2018 - 15:42
Фото: Олександр Онищенко (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: Олександр Онищенко (Андрій Коваль, РБК-Україна)

З Онищенком велось спілкування щодо зроблених ним заяв

Олександр Онищенко не передав оригінали записів (плівок) в Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Про це на прес-брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник¸ передає кореспондент РБК-Україна.  

"Пан Онищенко давно почав робити гучні заяви, були зареєстровані провадження за фактами цих заяв, він не передавав матеріали НАБУ, а тільки робив заяви. Його заява лягає в основу провадження, яке ми розслідуємо. Він досі не передав оригінали записів. Ніяких прогнозів щодо термінів розслідування я не можу робити. Сам Онищенко спростував правдивість цих матеріалів чомусь. Ті особи, які отримали ці метеріали, були допитані", - повідомив Ситник.

Ситник додав, що з Онищенком велось спілкування щодо зроблених ним заяв.

"Спілкування з ним велось і в частині надання показань, бо заяв ним було зроблено багато. Після цих гучних заяв було проведено опитування його, але ніяких конкретних даних він не назвав. Ці заяви вже робляться два роки. Якихось інших матеріалів Онищенко не передавав", - додав він.

Нагадаємо, 25 квітня Ситник прокоментував оприлюднені плівки Онищенка.

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Теги публікації: НАБУ, Олександр Онищенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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