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Суд закончил подготовительное заседание в отношении двух сообщников Онищенко

НовостиПолитика    02.07.2018 - 20:36
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Рассмотрение обвинительного акта назначено на 13 июля в открытом судебном заседании

Печерский суд завершил подготовительное заседание и назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу директора ООО "Нефтегаз Трейд" Евгения Быстрицкого и директора ООО "Газ Транс Групп" Александра Канцелярука, которых обвиняют в участии в газовых схемах нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает "Судовый репортер".

Рассмотрение обвинительного акта назначено на 13 июля в открытом судебном заседании.

Суд по ходатайству прокурора продлил срок содержания под стражей Канцелярука и срок действия обязательств Быстрицкого в связи с имеющимися рисками их сокрытия и влияния на свидетелей.

Отмечается, что один из адвокатов Канцелярука убеждал, что дело не подсудно Печерскому суду и настаивал, чтобы суд обратился к Апелляционному об определении подсудности.

В свою очередь, прокурор Андрей Перов утверждал, что дело территориально подсудно именно этому суду. По его словам, в обвинительном акте приводятся адреса, где были совершены действия, которые инкриминируются Бистрицкому и Канцеляруку.

Фото: суд (sud-report.org.ua)

"Подписание аукционных сделок, договоров, когда возглавляемое Быстрицким предприятие "Нефтегаз Трейд" было признано победителем аукциона... позже, когда предприятие это стало транзитным... все эти документы подписывались в офисе по ул. Крещатик, 27-Б на территории Печерского района", - отметил прокурор Перов.

Напомним, 11 июня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко не передал оригиналы записей (пленок) в Национальное антикоррупционное бюро.

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Теги публикации: Александр Онищенко, схемы, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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