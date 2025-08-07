Суд запретил застройку возле музея в Пирогово и оштрафовал Минкульт: что известно

В чем суть вопроса

Еще в 2007 году Киевсовет незаконно передал в частную собственность более 1,5 тыс. га земли под застройку - более 100 га из них попадали в охранную зону музея, где любое строительство запрещено. Землю получили жилищно-строительные кооперативы, созданные на подставных лиц. Также остановлено строительство на этой территории.

Прокуратура подала 17 исков в суд - все они удовлетворены. Благодаря этому государству уже вернули более 56 га земли, в том числе участок площадью 16,5 га после решения Верховного Суда от 5 августа 2025 года.

Кроме того, прокуроры добились отмены приказа Министерства культуры, который в 2007 году безосновательно уменьшил охранную зону музея с 2 км до 25 м. Суд обязал Минкульт установить новые границы. Из-за невыполнения решения на министерство наложен штраф в размере 5100 гривен.

Почему это важно

Музей в Пирогово - один из крупнейших в Украине музеев под открытым небом, хранящий более 200 архитектурных памятников. Для сохранения его пространственной целостности нужна свободная зона вокруг, которая должна быть защищена от любой застройки.