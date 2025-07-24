"Нет - театру Мелании!": внук Кеннеди встал на защиту исторического наследия деда

Внук Джона Кеннеди, Джек Шлоссберг, выступил с резкой критикой идеи переименовать Оперный театр Центра Кеннеди в честь Мелании Трамп. Он заявил, что такая инициатива противоречит ценностям свободы слова и унижает наследие его деда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Так, Джек Шлоссберг, внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, решительно раскритиковал инициативу переименовать оперный театр в Центре Кеннеди в честь первой леди США Мелании Трамп.

В своем эмоциональном заявлении он назвал это "унижением ценностей", за которые выступал его дед.

"Нация раскрывает себя не только через людей, которых она рождает, но и через людей, которых она уважает", - напомнил Шлоссберг слова Кеннеди.

Кроме того, 32-летний Шлоссберг, который является активным критиком Дональда Трампа, заявил, что "администрация Трампа выступает не за свободу слова, а за свободу угнетения" и обвинил президента США в использовании власти для подавления инакомыслия.

Что произошло

Республиканцы в Палате представителей США инициировали поправку к ежегодному бюджету, которая предусматривает переименование легендарного оперного театра в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в "Оперный театр первой леди Мелании Трамп".

Это решение поддержал конгрессмен Майк Симпсон (Республиканская партия, Айдахо), который заявил, что это "отличный способ почтить преданность Мелании Трамп продвижению искусства".

Политический подтекст

Отметим, что Центр Кеннеди - одно из самых известных культурных учреждений в США - попал под критику Трампа еще в феврале 2025 года. Тогда он провел громкую ротацию в правлении, назначив себя председателем совета директоров.

"Это не имеет никакого отношения к искусству. Это акт самолюбия и политической мести", - отреагировал Шлоссберг на инициативу переименования.

"Трамп хочет быть больше Кеннеди"

В своем заявлении Шлоссберг написал, что Трамп одержим тем, чтобы "переписать историю" и приуменьшить героев прошлого, чтобы возвысить себя:

"Но это его не возвышает. История помнит настоящих лидеров, а не тех, кто пытается стереть их значение".

Шлоссберг также отметил, что искусство - это не политический трофей, и добавил, что настоящая сила культуры заключается в ее вечности: "Искусство длится вечно, и никто не сможет изменить то, что символизируют Джон Ф. Кеннеди и наша общая история".

Поправка в бюджет еще должна пройти голосование в полном составе Палаты и Сената. Тем временем заявление Шлоссберга набирает огласку в медиа и соцсетях, став еще одной линией фронта в культурной войне, которую ведет администрация Трампа.

Конфликт вокруг театра Центра Кеннеди вышел далеко за пределы культуры - это очередное столкновение между историческим наследием и политической амбицией.