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Суд арестовал судью из Броваров, которого поймали на взятке

Фото: суд арестовал судью из Броваров, которого поймали на взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения судье Броварского городского районного суда Киевской области в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Судью взяли под стражу в зале суда. Также для него предусмотрели альтернативу - залог в размере 1,5 млн гривен. В случае ее внесения подозреваемый выйдет из следственного изолятора и будет вынужден выполнять ряд обязательств. 

Дело судьи из Броваров

Напомним, 27 сентября сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро поймали на взятке судью Броварского городского районного суда. Он требовал 4 тысячи долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании. 

Подозреваемого задержали во время получения второго транша неправомерной выгоды в размере 3 тысяч долларов. 

Судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). 

Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

При этом сегодня, 5 октября, Высший совет правосудия разрешил арестовать судью из Броваров

 

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Киевская областьБроварыСудкоррупция