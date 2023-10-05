Суд заарештував суддю з Броварів, якого спіймали на хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Броварського міського районного суду Київської області у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Суддю взяли під варту у залі суду. Також для нього передбачили альтернативу - заставу у розмірі 1,5 млн гривень. У разі її внесення підозрюваний вийде зі слідчого ізолятора та буде змушений виконувати низку зобов'язань.
Нагадаємо, 27 вересня співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро спіймали на хабарі суддю Броварського міського районного суду. Він вимагав 4 тисячі доларів за "правильне вирішення питання" на судовому засіданні.
Підозрюваного затримали під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч доларів.
Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем).
Під час обшуків у нього вилучили розфасовані у різні конверти 15 600 доларів.
При цьому сьогодні, 5 жовтня, Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю з Броварів.
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