Держал дома портрет в образе Цезаря. На арест судьи из Броваров дали добро
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Броварского городского районного суда Киевской области Владимира Сердинского. Его задержали при получении взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.
Решение было принято в ответ на представление заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.
Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведенные в представлении, обоснованы, подтверждаются предоставленными Совету материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении судьей общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины.
Таким образом представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как содержание под стражей.
"Владимир Сердинский подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", - отметили в ВСП.
Отмечено, что решение об избрании для подозреваемой меры пресечения, в частности, содержания под стражей, примет суд.
Что известно о задержании судьи из Броваров
Напомним, 27 сентября сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он потребовал 4 тысячи долларов взятки за "правильное решение вопроса" во время заседания.
Правоохранители разоблачили судью "на горячем" при получении второго транша неправомерной выгоды в 3 тысячи долларов.
Следствие установило, что судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это он обещал принять решение в пользу этой стороны.
Мужчина получал неправомерную выгоду двумя траншами: сначала 1 тысячи долларов за решение, что обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тысячи - за решение о взыскании долга в пользу истца.
Судьи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.
Также во время следственных действий в доме судьи Броварского горрайсуда Владимира Сердинского правоохранители обнаружили его портрет в образе Цезаря.
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