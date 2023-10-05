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Держал дома портрет в образе Цезаря. На арест судьи из Броваров дали добро

Киевская область, Четверг 05 октября 2023 15:18
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Держал дома портрет в образе Цезаря. На арест судьи из Броваров дали добро Фото: ВСП дала разрешение на арест судьи из Броваров, подозреваемого во взяточничестве (facebook.com/highcouncilofjustice)
Автор: Татьяна Степанова

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Броварского городского районного суда Киевской области Владимира Сердинского. Его задержали при получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

Решение было принято в ответ на представление заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведенные в представлении, обоснованы, подтверждаются предоставленными Совету материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении судьей общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины.

Таким образом представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как содержание под стражей.

"Владимир Сердинский подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", - отметили в ВСП.

Отмечено, что решение об избрании для подозреваемой меры пресечения, в частности, содержания под стражей, примет суд.

Что известно о задержании судьи из Броваров

Напомним, 27 сентября сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он потребовал 4 тысячи долларов взятки за "правильное решение вопроса" во время заседания.

Правоохранители разоблачили судью "на горячем" при получении второго транша неправомерной выгоды в 3 тысячи долларов.

Следствие установило, что судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это он обещал принять решение в пользу этой стороны.

Мужчина получал неправомерную выгоду двумя траншами: сначала 1 тысячи долларов за решение, что обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тысячи - за решение о взыскании долга в пользу истца.

Судьи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Также во время следственных действий в доме судьи Броварского горрайсуда Владимира Сердинского правоохранители обнаружили его портрет в образе Цезаря.

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Киевская область Бровары Высший совет правосудия Суд
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