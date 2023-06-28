Суд арестовал главу Тернопольского облсовета

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Согласно решению суда, Головко арестовали с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен.
Напомним, 26 июня стало известно о том, что Головко и двух чиновников Тернопольской военно-гражданской администрации поймали на взяточничестве.
Они требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
В САП отмечали, что предприниматель, у которого вымогали деньги, также является и волонтером, он всячески помогает Силам обороны Украины.
Чиновников задержали сразу после получения взятки.
Напомним, сегодня стало известно, что начальника Одесского областного ТЦК и СП полковника Борисова Евгения Михайловича уволили. Его подозревают в продаже "белых билетов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.