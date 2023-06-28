Суд заарештував голову Тернопільської облради

Згідно з рішенням суду, Головка заарештували з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень.

Що передувало

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про те, що Головко та двох чиновників Тернопільської військово-цивільної адміністрації спіймали на хабарництві.

Вони вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

У САП зазначали, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він всіляко допомагає Силам оборони України.

Чиновників затримали одразу після отримання хабаря.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Борисова Євгена Михайловича звільнили. Його підозрюють у продажу "білих квитків".