Суд арестовал экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова

Дело Емельянова

Напомним, сегодня, 3 декабря, источники РБК-Украина сообщили, что украинские правоохранители задержали бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, который работает адвокатом.

Как выяснили в Государственном бюро расследований, Емельянов является участником преступной группы, его подозревают во взяточничестве.

Группа, в которую входил Емельянов, могла за взятки выносить “нужные” решения. Это касалось преимущественно хозяйственных споров.

Теперь бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда грозит до 12 лет тюремного заключения.

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