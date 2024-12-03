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Суд арестовал экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова

Фото: Артур Емельянов, адвокат (facebook.com/Artur Yemelyanov)
Автор: Иван Носальский

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову в виде содержания под стражей. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Согласно решению суда, Емельянов будет находится в следственном изоляторе как минимум до 30 января. 

При этом суд решил не предоставлять подозреваемому возможность внести залог. 

 

Дело Емельянова

Напомним, сегодня, 3 декабря, источники РБК-Украина сообщили, что украинские правоохранители задержали бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, который работает адвокатом.

Как выяснили в Государственном бюро расследований, Емельянов является участником преступной группы, его подозревают во взяточничестве.

Группа, в которую входил Емельянов, могла за взятки выносить “нужные” решения. Это касалось преимущественно хозяйственных споров.

Теперь бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда грозит до 12 лет тюремного заключения.

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