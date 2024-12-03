Суд заарештував ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова

Справа Ємельянова

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, джерела РБК-Україна повідомили, що українські правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, який працює адвокатом.

Як з'ясували у Державному бюро розслідувань, Ємельянов є учасником злочинної групи, його підозрюють у хабарництві.

Група, до якої входив Ємельянов, могла за хабар виносити "потрібні" рішення. Це стосувалося переважно господарських спорів.

Наразі колишньому заступнику голови Вищого господарського суду загрожує до 12 років ув'язнення.

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