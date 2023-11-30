Суд арестовал мужчину, который пытался подпалить детей в Харьковской области

Как напомнили правоохранители, 40-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство двух или более малолетних лиц.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток", - добавляют в прокуратуре.

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября стало известно, что мужчина в селе Станичное облил пятерых детей - четырех девочек и одного парня - бензином и подпалил.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Никто из детей не пострадал - их одежда чудом не загорелась.

Мужчину задержали сразу же после инцидента.