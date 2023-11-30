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Суд арестовал мужчину, который пытался подпалить детей в Харьковской области

Фото: суд арестовал мужчину, который пытался подпалить детей в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который облил бензином и пытался подпалить детей в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Как напомнили правоохранители, 40-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство двух или более малолетних лиц. 

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток", - добавляют в прокуратуре. 

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября стало известно, что мужчина в селе Станичное облил пятерых детей - четырех девочек и одного парня - бензином и подпалил

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Никто из детей не пострадал - их одежда чудом не загорелась. 

Мужчину задержали сразу же после инцидента. 

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