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Суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити дітей у Харківській області

Фото: суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити дітей в Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіка, який облив бензином і намагався підпалити дітей у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Як нагадали правоохоронці, 40-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом замаху на навмисне вбивство двох чи більше малолітніх осіб.

"Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб", - додають у прокуратурі.

Що передувало

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що чоловік у селі Станичне облив п'ятьох дітей - чотирьох дівчаток і одного хлопця - бензином і підпалив.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ніхто з дітей не постраждав - їхній одяг дивом не спалахнув.

Чоловіка затримали відразу після інциденту.

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харковбензиндітиСудЗапобіжний захід