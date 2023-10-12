Чиновница киевской РГА вела Telegram-канал Азарова. Ей сообщили о подозрении

Экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, сообщили о подозрении. Их подозревают в поддержке Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

По данным текста подозрения, опубликованного на сайте Офиса генпрокурора, речь об экс-премьере Николае Азарове, экс-чиновнице столичной РГА Елене Хохловой и чиновнице столичной РГА Валентине Хлопячей.

Подозреваемым инкриминируются публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Экс-премьер-министру также отдельно инкриминируется государственная измена.

По данным следствия, бывший премьер-министр Украины, находясь на территории государства-агрессора, создал Telegram-канал. На котором сейчас размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения.

Материалы, публикуемые на канале направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Администратором канала оказалась чиновник киевской РГА

Правоохранители установили, что администраторами Telegram-канала были две приспешницы Азарова.





Хлопячая - является действующим государственным служащим и сейчас занимает должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая - Хохлова, бывшая сотрудница этой же РГА, которая в настоящее время выехала на территорию РФ.



Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность Азарова в Telegram-канале, а также на его странице в запрещенной в Украине социальной сети и российских СМИ. Организовывали его интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с Азаровым и его окружением, женщины способствовали в проведении информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене.

Действующей чиновнице РГА сообщено о подозрении лично по месту жительства. Азарову и другой его приспешнице - заочно, в связи с пребыванием указанных лиц в РФ.

В прокуратуре отметили, что подозреваемые не прекратили помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения.

Проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности подозреваемых.

Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу РГА меры пресечения.

Напомним, в 2021 году Печерский суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего премьера Николая Азарова за государственную измену.

Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" подписал распоряжение об одобрении "Харьковских соглашений" в пользу РФ, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

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