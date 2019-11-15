У Полтавській області агента ФСБ засудили до 12 років в'язниці

У Полтавській області засудили до 12 років позбавлення волі колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ України, який передавав розвідувальні дані Федеральній службі безпеки (ФСБ) Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що колишній співробітник МВС був завербований спецслужбами РФ в 2014 році.

"протягом 2014 - 2019 років агент, який отримав від кураторів позивний "Диментий", за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військових об'єктах, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в Полтавському регіоні та Україні в цілому. Зібрані розвіддані він передавав російської спецслужби через відпрацьовані канали електронного зв'язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму і Росії", - йдеться в повідомленні.

Чоловік був затриманий в Кременчуці 18 липня 2019 року. Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запобігла спецоперацію ФСБ з дискредитації українських Збройних сил, затримавши завербованого кримчанина. Планувалося поширення матеріалів про нібито низькому моральному стані ВСУ.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області оголосили вирок співробітнику поліції, який разом з бойовиком так званої "ДНР" готував терористичний акт на території області.