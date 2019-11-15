В Полтавской области агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы

В Полтавской области приговорили к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который передавал разведывательные данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что бывший сотрудник МВД был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

"В течение 2014 - 2019 лет агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом. Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в Кременчуге 18 июля 2019 года. Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила спецоперацию ФСБ по дискредитации украинских Вооруженных сил, задержав завербованного крымчанина. Планировалось распространение материалов о якобы низком моральном состоянии ВСУ.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области огласили приговор сотруднику полиции, который вместе с боевиком так называемой "ДНР" готовил террористический акт на территории области.