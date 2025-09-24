ua en ru
Суд в Виннице признал предпринимателя виновным в хищении 1,5 млн грн

Украина, Среда 24 сентября 2025 12:25
Суд в Виннице признал предпринимателя виновным в хищении 1,5 млн грн
Автор: Юлия Бойко

Винницкий городской суд Винницкой области вынес обвинительный приговор по делу № 127/9221/25 в отношении предпринимателя Василия Чопика. Его обвинили в пособничестве завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Преступление, связанное с проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов сборной команды Винницкой области по футболу, квалифицировано по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в хищении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц).

По материалам дела, в 2019 году неустановленные должностные лица Общественного союза "Винницкая областная федерация футбола" (ОС "ВОФФ") в сговоре с Чопиком организовали схему хищения средств, выделенных из Винницкого областного бюджета по программе "Поддержка спорта высших достижений". Средства предназначались на подготовку и участие сборной команды области во Всеукраинских соревнованиях, в частности на питание и проживание во время учебно-тренировочных сборов.

Суд установил, что Чопик, как ФЛП, заключил 12 договоров с ГС "ВОФФ" на общую сумму 1 565 710 грн за предоставление гостиничных услуг и организации питания спортсменов в период с марта по октябрь 2019 года. Однако сборы фактически не проводились, а команда не собиралась. Чопик составил и подписал 12 заведомо поддельных актов приема-передачи услуг, счетов-фактур и счетов на оплату, где указал фиктивные данные о проживании 32 человек (по 300 грн в сутки) и питания (от 140 до 280 грн на человека). На основании этих документов ГС "ВОФФ" перечислила средства на счета Чопика.

Часть полученных денег Чопик передал соучастникам, а остальные использовал на собственные нужды, нанеся ущерб областному бюджету в особо крупных размерах. Обвиняемый не отрицал своей вины, признал обстоятельства преступления в полном объеме и пояснил, что схема была организована представителями ГС "ВОФФ", которые обратились к нему для оформления документов. Чопик уже возместил 1/4 ущерба - 391 427,50 грн.

Учитывая искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, добровольное возмещение части ущерба, положительные характеристики, наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении и службу в ВСУ, суд применил положения ст. 69 УК Украины и назначил наказание ниже нижней границы: 5 лет лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщалось ранее, Пустомытовский районный суд Львовской области вынес приговор предпринимателю за умышленное введение в оборот опасной продукции - фальсифицированного оливкового масла. Обвиняемый изготавливал подделку в промышленных масштабах, вводя в заблуждение потребителей и нарушая нормы безопасности пищевых продуктов.

